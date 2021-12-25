У Тернополі памʼятник Бандері взяли під цілодобову охорону. Його нещодавно облили фарбою та кинули яйце

У Тернополі поліція взяла під цілодобову охорону памʼятник Степану Бандері, який періодично атакують фарбою чи яйцями.

Про це повідомляє видання Zaxid.net із посиланням на коментар депутата Тернопільської обласної ради Богдана Бутковського.

Бутковський пояснив, що рішення взяти памʼятник під охорону ухвалили після звернення обласних депутатів до керівництва поліції Тернопільщини. Охоронятиме постамент збірний патруль — працівники поліції та бійці батальйону «Тернопіль».

Нагадаємо, що 14 грудня двоє чоловіків з Житомира приїхали на площу, де стоїть памʼятник Степану Бандері. Один з них вийшов з машини і кинув у памʼятник два пакети з червоною фарбою. За кілька днів чоловіків затримали і оголосили їм підозру. 21 грудня невідомий кинув у постамент яйце.