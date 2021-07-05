Нардепи зареєстрували постанову з закликом до Зеленського повернути Бандері та Шухевичу звання Героя України

Народні депутати зареєстрували постанову з проханням до президента Володимира Зеленського повернути Степану Бандері та Юрію Шухевичу звання Героя України.

Відповідна постанова зареєстрована на сайті парламенту під № 5721.

Документ має назву «Про відзначення 80-річчя створення Української Повстанської Армії». У ньому, окрім закликів щодо Бандери та Шухевича, нардепи закликають забезпечити відзначення цієї дати на державному рівні.

Також вони просять Зеленського надати звання Героя України Тарасу Бульбі-Боровцю, а Нацбанку і «Укрпошті» рекомендують випустити ювілейні монети і марки на честь 80-річчя УПА.

Серед авторів постанови зазначено майже 80 нардепів. Зокрема, там є лідери партій «Слуга народу» Олександр Корнієнко, «Батьківщини» — Юлія Тимошенко, «Голосу» — Кіра Рудик, а також співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.