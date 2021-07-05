Нардепы зарегистрировали постановление с призывом к Зеленскому вернуть Бандере и Шухевичу звания Героя Украины

Народные депутаты зарегистрировали постановление с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому вернуть Степану Бандере и Юрию Шухевичу звания Героя Украины.
Соответствующее постановление зарегистрировано на сайте парламента под № 5721.
Документ называется «О праздновании 80-летия создания Украинской Повстанческой Армии». В нем, кроме призывов по Бандере и Шухевичу, нардепы призывают обеспечить празднование этой даты на государственном уровне.
Также они просят Зеленского присвоить звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу, а Нацбанку и «Укрпочте» рекомендуют выпустить юбилейные монеты и марки в честь 80-летия УПА.
Среди авторов постановления указаны почти 80 нардепов. В частности, там есть лидеры партий «Слуга народа» Александр Корниенко, «Батьківщини» — Юлия Тимошенко, «Голоса» — Кира Рудык, а также сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.
- Шухевич и Бандера уже имели звание Героя Украины — их присвоил президент Виктор Ющенко. В 2007 году это звание получил Шухевич, а в 2010 году — Бандера.
- Но после победы Виктора Януковича в 2010 году Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича звания Герой Украины, потому что «он не был гражданином независимой Украины». А в 2011 году суд так же признал недействительным президентский указ о присвоении этого звания Бандере.