«ОУН-УПА — державне визнання». У Києві відбувся традиційний марш на честь дня народження Бандери

У Києві відбулася хода на честь 113-ї річниці з дня народження голови проводу Організації українських націоналістів Степана Бандери.
Марш розпочався в парку імені Тараса Шевченка. Приблизно тисяча учасників акції рушили до Майдану Незалежності, де відбулося віче. Колону очолювали люди з портретом Бандери та священнослужителі ПЦУ.
Учасники маршу вигукували гасла: «ОУН-УПА — державне визнання», «Путін — х*йло», «Слава Україні 0151 Героям слава», «Памʼятай, чужинець, тут господар — українець». Марш супроводжують співробітники поліції.
- Наприкінці грудня в Тернополі поліція взяла під цілодобову охорону памʼятник Степану Бандері, який час від часу атакують фарбою чи яйцями.
- Народні депутати зареєстрували постанову з проханням до президента Володимира Зеленського повернути Степану Бандері та Роману Шухевичу звання Героя України.