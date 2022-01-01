«ОУН-УПА — державне визнання». У Києві відбувся традиційний марш на честь дня народження Бандери

У Києві відбулася хода на честь 113-ї річниці з дня народження голови проводу Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Марш розпочався в парку імені Тараса Шевченка. Приблизно тисяча учасників акції рушили до Майдану Незалежності, де відбулося віче. Колону очолювали люди з портретом Бандери та священнослужителі ПЦУ.

Учасники маршу вигукували гасла: «ОУН-УПА — державне визнання», «Путін — х*йло», «Слава Україні 0151 Героям слава», «Памʼятай, чужинець, тут господар — українець». Марш супроводжують співробітники поліції.

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель