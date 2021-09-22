Рада приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине

Верховная Рада при поддержке 283 депутатов приняла во втором чтении закон № 5109 о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.

Законопроект дает определение антисемитизма, запрещает юдофобию и ее проявления, а также предусматривает ответственность за нарушения законодательства об антисемитизме.

Согласно документу, проявлениями антисемитизма являются, в частности, призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда, высказывание ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения, отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост), изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания.

Также к проявлениям антисемитизма закон относит умышленное повреждение, разрушение или осквернение зданий, принадлежащих евреям и их общественным организациям.