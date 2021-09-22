Рада ухвалила закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні

Верховна Рада за підтримки 283 депутатів ухвалила у другому читанні закон № 5109 про запобігання і протидію антисемітизму в Україні.

Законопроєкт дає визначення антисемітизму, забороняє юдофобію та її прояви й передбачає відповідальність за порушення законодавства про антисемітизм.

Згідно з документом, проявами антисемітизму є, зокрема, заклик, приховування або виправдання вбивства або заподіяння шкоди, висловлювання неправдивих відомостей, ненависницьких заяв про осіб єврейського походження, заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост), виготовлення, поширення будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів і зображень антисемітського змісту.

Також до проявів антисемітизму закон зараховує умисне пошкодження, руйнування або осквернення будівель, що належать євреям та їхнім громадським організаціям.