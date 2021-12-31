У Києві відкриють Музей жертв Бабиного Яру

Про це меморіальний центр повідомив 31 грудня.

У Києві у будівлі колишньої контори Лук’янівського єврейського кладовища відкриють музей жертв Бабиного Яру.

«Лише за останній рік завдяки спільним зусиллям нам удалося почати перетворювати територію Бабиного Яру з місця забуття на місце пам’яті. Об’єднання приватної ініціативи та державних можливостей, я впевнена, дадуть найкращий результат», – зазначила виконувачка обов’язків генерального директора центру «Бабин Яр» Роза Тапанова.

До реставрації будівлі контори приєднається міжнародне архітектурне бюро OFFPOLINN, що базується в Нью-Йорку та Мадриді.