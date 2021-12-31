В Киеве откроют Музей жертв Бабьего Яра

В Киеве в здании бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища откроют музей жертв Бабьего Яра.
Об этом мемориальный центр сообщил 31 декабря.
Министерство культуры Украины согласовало передать здание в аренду Мемориальному центру Холокоста «Бабий Яр».
«Только за последний год благодаря общим усилиям нам удалось начать превращать территорию Бабьего Яра с места забвения в место памяти. Объединение частной инициативы и государственных возможностей, я уверена, дадут наилучший результат», – отметила исполняющая обязанности генерального директора центра «Бабий Яр» Роза Тапанова.
К реставрации здания конторы присоединится международное архитектурное бюро OFFPOLINN, которое базируется в Нью-Йорке и Мадриде.
- Вокруг обустройства Бабьего Яра продолжаются споры. Российский художественный руководитель Илья Хржановский разработал собственную концепцию экспозиции. В противоположность Хржановскому и Наблюдательному совету проекта, в составе которого, в частности, Владимир Кличко, Святослав Вакарчук и Виктор Пинчук, историки предложили альтернативный вариант оформления.