Кабмін дозволив Мінцифри блокувати платежі з карток «єПідтримка»

Кабінет міністрів дозволив Міністерству цифрової трансформації блокувати платежі з карток «єПідтримка». Також відомство зможе припиняти участь у програмі бізнесу, який порушує правила.

Про це йдеться у постанові уряду.

«У разі отримання інформації, в тому числі від правоохоронних органів, про порушення суб’єктом господарювання умов, визначених цим порядком, Мінцифри блокує участь в Програмі «єПідтримка» таких суб’єктів господарювання», — йдеться у повідомленні.

Також у документі визначений порядок закриття карток «єПідтримка». Їх автоматично закриває банк через чотири місяці після відкриття, якщо кошти на цю картку не прийшли, або ж через чотири місяці після надходження коштів. Також кожен учасник програми може самостійно попросити банк закрити рахунок, коли гроші на картці закінчаться.