Кабмин разрешил Минцифры блокировать платежи с карт «еПоддержка»

Кабинет министров разрешил Министерству цифровой трансформации блокировать платежи с карт «еПоддержка». Также ведомство сможет прекращать участие в программе бизнеса, нарушающего правила.

Об этом говорится в постановлении правительства.

«В случае получения информации, в том числе от правоохранительных органов, о нарушении субъектом хозяйствования условий, определенных этим порядком, Минцифры блокирует участие в Программе «еПоддержка» таких субъектов хозяйствования», — говорится в сообщении.

Также в документе определен порядок закрытия карт «еПоддержка». Их автоматически закрывает банк через четыре месяца после открытия, если средства на эту карту не пришли, или через четыре месяца после поступления средств. Также каждый участник программы может самостоятельно попросить банк закрыть счет, когда деньги на карте закончатся.