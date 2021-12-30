Ціна на газ у Європі опустилася до $1 000

Європейські ціни на газ шостий день поспіль продовжують знижуватися і сьогодні, 30 грудня, досягли показника на рівні $1 000 за тисячу кубометрів.

Вартість січневих фʼючерсів на хабі TTF у Нідерландах короткостроково опустилася нижче за $1 000 за тисячу кубометрів, але незабаром вийшла на рівень $1 027. З початку торгів ціна на паливо впала більш ніж на 10%.

На лондонській біржі ICE ціна на газ опустилася нижче за $1 000.

Як пише Bloomberg, сьогодні ціна на газ не піднімалася вище за $1 081, на що вплинуло збільшення постачання газу морем із США до Європи цього тижня на 20%, а промислові зупинки і тепла погода обмежили попит.