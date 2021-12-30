Цена на газ в Европе опустилась до $1 000

Европейские цены на газ шестой день подряд продолжают снижаться и сегодня, 30 декабря, достигли показателя на уровне $1 000 за тысячу кубометров.
Стоимость январских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах краткосрочно опустилась ниже $1 000 за тысячу кубометров, но вскоре вышла на уровень $1 027. С начала торгов цена на топливо упала более чем на 10%.
На лондонской бирже ICE цена на газ опустилась ниже $1 000.
Как пишет Bloomberg, сегодня цена на газ не поднималась выше $1 081, на что повлияло увеличение поставок газа по морю из США в Европу на этой неделе на 20%, а промышленные остановки и теплая погода ограничили спрос.
- В начале 2021 года тысяча кубометров газа стоила $200—250. Резкий рост цен начался со второй половины года. Отметку в $1 900 за тысячу кубометров биржевая цена на газ в Европе впервые пересекла 6 октября. Впоследствии цены снизились и составляли менее $1 000.
- В начале декабря «Газпром» перестал бронировать мощности газопровода «Ямал — Европа» на месяц и перешел на ежедневное бронирование.
- Это привело к новому всплеску цен на газовом рынке. 21 декабря стоимость газа в Европе преодолела исторический максимум в $2 000 за тысячу кубометров.