«Укрзалізниця» відправила у перший рейс відновлений електропоїзд Skoda. Він двоповерховий

«Укрзалізниця» 30 грудня відправила у перший рейс двоповерховий електропоїзд Skoda за маршрутом №747 Київ — Львів.

Голова правління компанії Олександр Камишін зазначив, що два роки цей поїзд не експлуатувався, оскільки потребував значного та дороговартісного ремонту. Під час робіт відремонтували екіпажну частини поїзда, гальма, всі системи життєзабезпечення поїзда, оновили інтер’єр: замінили покриття підлоги, перетягнули крісла, замінили вікна, відновили покриття внутрішніх панелей.

Поїзд обладнаний:

розетками з USB-роз’ємами для кожного пасажира;

пасажира; сповивальними столиками в головних вагонах;

пандусами та місцями для перевезення людей з інвалідністю;

тримачами для велосипедів;

кондиціонерами;

вакуумними туалетами;

системами відеоспостереження, вентиляції, пожежної сигналізації та пожежогасіння.

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Поїзд відправлятиметься з Києва щоденно, крім понеділків, о 16:41 та прибуватиме до Львова о 00:45. Зі Львова поїзд виїжджатиме о 02:00 та прибуватиме до Києва о 10:03. Зупинки поїзд робитиме на станціях Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та інших.

Центр транспортних стратегій пише, що електропоїзди Skoda EJ675 City Elephant «Укрзалізниця» придбала у 2012 році перед Євро-2012. Електропоїзд складається із шести двоповерхових вагонів, має 636 місць, з них 46 – першого класу, 590 – другого. Електропоїзд розрахований на експлуатацію із швидкістю до 160 км/год.