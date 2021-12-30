Офіс президента не надав документів комісії про прийняття до громадянства Олександра Гогілашвілі — потрібна його згода

Офіс президента у відповідь на запит «Бабеля» не надав копії документів комісії, яка прийняла до громадянства колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілавшілі — потрібна його згода.
«Бабель» запитував копію документів Комісії при президентові України з питань громадянства. Документи стосувались прийняття до громадянства Олександра Гогілавшілі. У запиті були вказані його прізвище, імʼя, по батькові і дата народження.
Офіс президента заначив, що у запиті має бути згода Гогалішвілі на поширення інформації про нього. Крім того, в ОП заявили, що запит має також містити місце народження і місце проживання людини, а також що автор запиту мав надати реквізити своїх паспортних даних (відповідно до закону про захист персональних даних).
- 11 грудня в YouTube виклали відео, де на одному з блокпостів на Донеччині Гогілашвілі влаштував розбірки з правоохоронцями, які зупинили його автомобіль для перевірки документів. Гогілашвілі обурювався, що поліцейські не знають, хто він такий.
- 12 грудня зʼявилось друге відео з Гогілашвілі. На кадрах інцидент, який стався 24 листопада цього року. Патрульні зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів, але у Гогілашвілі це викликало роздратування. Він облаяв патрульного і запитав, чому той «не впізнав начальство». Поліцейський спокійно пояснював, що виконує свої службові обовʼязки.
- 13 грудня Кабмін звільнив Гогілашвілі. Сам чиновник пізніше повідомив, що написав заяву на звільнення та визнав себе винним.