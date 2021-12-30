Офис президента не предоставил документы комиссии о принятии в гражданство Александра Гогилашвили — нужно его согласие

Офис президента в ответ на запрос «Бабеля» не предоставил копии документов комиссии, которая приняла в гражданство бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилавшили — нужно его согласие.

«Бабель» запрашивал копию документов Комиссии при президенте Украины по гражданству. Документы касались принятия в гражданство Александра Гогилавшили. В запросе были указаны его фамилия, имя, отчество и дата рождения.

Офис президента отметил, что в запросе должно быть согласие Гогалишвили на распространение информации о нем. Кроме того, в ОП заявили, что запрос должен содержать место рождения и место жительства человека, а также что автор запроса должен предоставить реквизиты своих паспортных данных (согласно закону о защите персональных данных).