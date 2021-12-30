Ітимуть дощі зі снігом. Синоптики спрогнозували погоду в Україні на Новий рік

В Україні на Новий рік очікується негода в усіх регіонах — йтимуть дощі зі снігом.

За даними Sinoptik.ua, на заході в останній день 2021 року встановиться похмура погода з опадами, температура повітря близько +2...+4 °С. На Закарпатті, де термометри покажуть близько 0 °С, пройде дощ із мокрим снігом. У решті західних регіонів дощі будуть невеликі (уночі є ймовірність дощу зі снігом).

Південні області зустрінуть Новий рік помірно морозною погодою — до -7 °С уночі та близько нуля вдень. Уночі істотних опадів не очікується, а вдень можливий дощ зі снігом.

На сході теж встановиться морозна погода (до -10 °С уночі та до -5...-6 °С удень. У першій половині дня в Донецькій, Луганській, Харківській та Запорізькій областях пройде невеликий сніг.