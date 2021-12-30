«Близько до норми». Синоптики спрогнозували погоду в Україні у січні 2022 року

У січні 2022 року середня місячна температура становитиме -1...-5 °С, у Криму 0...+1 °С, що є близьким до норми.

За даними синоптиків, середня температура повітря у січні становить 0...-6 °С, у Криму — від -1° до +4 °С.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

У січні 2022 року середня місячна температура в Україні відповідатиме показникам кліматичної норми.

Також у січні в середньому випадає 26—55 мм опадів, на Закарпатті, високогірʼї Карпат та Криму — до 125 мм.

У перший місяць 2022 року очікується 28—62 мм, на Закарпатті та в горах Криму — до 79 мм, що в межах норми.

Окрім цього, в Укргідрометцентрі розповіли, що абсолютний мінімум температури повітря, зафіксований в Україні, становив -23...-39,9 °С, подекуди в Чернігівській та Луганській областях було -40...-41,9 °С, на узбережжі Криму подекуди -13...-22 °С.

Водночас абсолютний максимум температури у січні був +8...+18 °С, у Криму повітря прогрівалося навіть до +21 °С.