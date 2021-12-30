«Близко к норме». Синоптики спрогнозировали погоду в Украине в январе 2022 года

В январе 2022 года средняя месячная температура в Украине будет соответствовать показателям климатической нормы.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, средняя температура воздуха в январе составляет 0...-6 °С, в Крыму — от -1° до +4 °С.
В январе 2022 года средняя месячная температура будет составлять -1...-5 °С, в Крыму 0...+1 °С, что близко к норме.
Также в январе в среднем выпадает 26—55 мм осадков, в Закарпатье, высокогорье Карпат и Крыма — до 125 мм.
В первый месяц 2022 года ожидается 28—62 мм, в Закарпатье и в горах Крыма — до 79 мм, что в пределах нормы.
Кроме того, в Укргидрометцентре рассказали, что абсолютный минимум температуры воздуха, зафиксированный в Украине, составлял -23...-39,9 °С, местами в Черниговской и Луганской областях было -40...-41,9 °С, на побережье Крыма иногда -13...-22 °С.
В то же время абсолютный максимум температуры в январе был +8...+18 °С, в Крыму воздух прогревался даже до +21 °С.
- Ранее синоптики спрогнозировали, что в Карпатах в последнюю неделю 2021 года ежедневно будут снегопады при температуре около 0 °С.