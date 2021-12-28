В Карпатах до конца года прогнозируют ежедневные снегопады

В Карпатах в последнюю неделю 2021 года ожидаются ежедневные снегопады при температуре около 0 °С. Солнца и ветра в прогнозе нет.

В Буковеле примерно с 30 декабря (четверг) ожидается незначительное повышение температуры от -1 до +1 °С. Несколько дней продержится температура около 0 °С, но уже 3—4 января столбики термометров снова опустятся до -3...-4 °С. Небо над Карпатами почти постоянно будет затянуто облаками, небольшой снег будет периодически идти всю новогоднюю неделю. В субботу, 1 января, возможен дождь и порывистый ветер до 18 м/с.