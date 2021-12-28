У Карпатах до кінця року прогнозують щоденні снігопади

У Карпатах в останній тиждень 2021 року очікуються щоденні снігопади за температури близько 0 °С. Сонця і вітру у прогнозі немає.

У Буковелі приблизно з 30 грудня (четвер) очікується незначне підвищення температури — від -1 до +1 °С. Кілька днів протримається температура близько 0 °С, але вже 3—4 січня стовпчики термометрів знову опустяться до -3...-4 °С. Небо над Карпатами майже постійно буде затягнуте хмарами, невеликий сніг час від часу йтиме весь новорічний тиждень. У суботу, 1 січня, можливий дощ і поривчастий вітер до 18 м/с.