Будут идти дожди со снегом. Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на Новый год

В Украине на Новый год ожидается ненастье во всех регионах — будут идти дожди со снегом.

По данным Sinoptik.ua, на западе в последний день 2021 года установится пасмурная погода с осадками, температура воздуха около +2...+4 °С. На Закарпатье, где термометры покажут около 0 °С, пройдет дождь с мокрым снегом. В остальных западных регионах дожди будут небольшими (ночью возможен дождь со снегом).

Южные области встретят Новый год умеренно морозной погодой — до -7 °С ночью и около нуля днем. Ночью существенные осадки не ожидаются, а днем возможен дождь со снегом.

На востоке тоже установится морозная погода (до -10 °С ночью и до -5...-6 °С днем. В первой половине дня в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях пройдет небольшой снег.