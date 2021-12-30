Петиція про посилення покарання за сміття набрала 25 тисяч підписів. Українці просять збільшити штрафи до 200 тисяч гривень

Екоактивіст навів дані Міністерства розвитку громад і територій України, згідно з якими у 2020 році виявили 22,6 тисячі несанкціонованих звалищ, що займають площу 0,56 тисячі гектара, а також нагадав, що за несанкціоноване викидання сміття в Україні передбачені штрафи у 340—1 360 гривень для фізичних осіб і 850—1 700 гривень для юридичних.

Петиція про збільшення штрафів за викидання сміття для збереження природних ресурсів України набрала необхідні 25 тисяч голосів.

«Кожен звичайний громадянин, який викидає з вікна автомобіля пусту пляшку, не боїться понести відповідальність, оскільки суму штрафу він може з легкістю знайти в своєму гаманці. А підприємство з великим доходом може без жодних проблем найняти вантажне авто та вивезти відходи до лісу поблизу, витративши на це навіть більшу суму від розміру штрафу, який буде на нього накладено», — заявив Приходько.

У зв’язку з цим екоактивіст закликав збільшити штрафи за викидання відходів у неналежних місцях:

для фізичних осіб до 850—1 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (14 450—29 750 гривень);

у разі засмічення водойм (на відстані 100 м від максимально зареєстрованого рівня водойми під час паводку або безпосередньо у воду) до 1 000—2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000—34 000 гривень);

для юридичних осіб до 4 000—5 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 000—98 600 гривень);

за викидання сміття та промислових відходів біля водойм до 8 000—11 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136 000—197 200 гривень).

Приходько вважає, що збільшення розмірів штрафів стане рухомим важелем впливу на свідомість громадян і додатковим джерелом фінансування сфери екології, захисту природних ресурсів, а також сортування побутових відходів.