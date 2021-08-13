Зеленський затвердив рішення РНБО про водні ресурси України. Що це означає

Згідно з рішенням, уряд України має створити міжвідомчу координаційну раду з питань водних ресурсів України за участю представників Офісу президента, апарату РНБО, центральних і місцевих органів виконавчої влади.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про стан водних ресурсів України», — йдеться у документі.

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо водних ресурсів України.

Міністерство закордонних справ, Мінфін разом із Київською міською держадміністрацією за участю «Київводоканалу» повинні прискорити укладення договору з Японським агентством міжнародного співробітництва щодо проєкту реконструкції Бортницької станції аерації.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів разом із Держагентством водних ресурсів України мають вдосконалити державний облік водокористування та контролю за станом водних об'єктів.

Окрім цього, заплановане ухвалення закону «Про загальнонаціональної цільову соціальну програму «Питна вода України» на 2022—2026 роки.

До того ж в Україні протягом шести місяців мають провести інвентаризацію об'єктів інфраструктури водного господарства та створити електронну карту водних ресурсів.

Серед іншого у найближчі пів року Зеленський доручив затвердити регіональні та місцеві програми розвитку водного господарства, зокрема, заходи з екологічного оздоровлення річок, встановлення станцій доочистки питної води на системах централізованого водопостачання тощо.