Зеленський анонсував комплексний аудит всіх водних ресурсів України і запровадження нових правил продажу деревини

В Україні проведуть комплексний аудит всіх водних ресурсів України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на форумі «Україна 30. Екологія».

«Ми обговорювали це питання на минулому засіданні Ради національної безпеки та оборони, й, аналогічно до аудиту надр, буде проведено комплексний аудит всіх водних ресурсів України», — сказав він.

За словами Зеленського, тепер триває підготовка до управління річковими басейнами, побудовані чотири сучасні лабораторії і, згідно з європейськими принципами, почався державний моніторинг, який охоплює всі головні річки України.

Окрім цього, вже розпочався повний аудит усіх надр та їхніх користувачів, пошук і скасування незаконно отриманих дозволів і так званих сплячих ліцензій.

«Доступною всім стала геологічна інформація, а спецдозвіл на користування надрами можна придбати на відкритих аукціонах», — заявив президент.

Також Зеленський повідомив про запровадження нових правил продажу деревини, які ліквідують «сірий» ринок.