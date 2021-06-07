Зеленский анонсировал комплексный аудит всех водных ресурсов Украины и введение новых правил продажи древесины

В Украине проведут комплексный аудит всех водных ресурсов Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на форуме «Украина 30. Экология».

«Мы обсуждали этот вопрос на прошлом заседании Совета национальной безопасности и обороны, и, аналогично аудиту недр, будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины», — сказал он.

По словам Зеленского, сейчас идет подготовка к управлению речными бассейнами, построены четыре современные лаборатории и, согласно европейским принципам, начался государственный мониторинг, который охватывает все главные реки Украины.

Кроме этого, уже начался полный аудит всех недр и их пользователей, поиск и отмена незаконно полученных разрешений и так называемых спящих лицензий.

«Доступной всем стала геологическая информация, а специальное разрешение на пользование недрами можно приобрести на открытых аукционах», — заявил президент.

Также Зеленский сообщил о введении новых правил продажи древесины, которые ликвидируют «серый» рынок.