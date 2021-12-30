Петиция об ужесточении наказания за мусор набрала 25 тысяч подписей. Украинцы просят увеличить штрафы до 200 тысяч гривен

Экоактивист привел данные Министерства развития общин и территорий Украины, согласно которым в 2020 году выявили 22,6 тысячи несанкционированных свалок, занимающих площадь 0,56 тысячи гектара, а также напомнил, что за несанкционированный выброс мусора в Украине предусмотрены штрафы: 340—1 360 гривен для физических лиц и 850—1 700 гривен для юридических.

Петиция об увеличении штрафов за выброс мусора для сохранения природных ресурсов Украины набрала необходимые 25 тысяч голосов.

«Каждый обычный гражданин, выбрасывающий из окна автомобиля пустую бутылку, не боится понести ответственность, поскольку сумму штрафа он может с легкостью найти в своем кошельке. А предприятие с большим доходом может без проблем нанять грузовой автомобиль и вывезти отходы в ближайший лес, потратив на это даже больше, чем штраф, который будет на него наложен», — заявил Приходько.

В этой связи экоактивист призвал увеличить штрафы за выброс отходов в ненадлежащих местах:

для физических лиц до 850—1 750 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (14 450—29 750 гривен);

в случае засорения водоемов (на расстоянии 100 м от максимально зарегистрированного уровня водоема во время паводка или сброса мусора непосредственно в воду) до 1 000—2 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000—34 000 гривен);

для юридических лиц до 4 000—5 800 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (68 000—98 600 гривен);

за выброс мусора и промышленных отходов возле водоемов до 8 000—11 600 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (136 000—197 200 гривен).

Приходько считает, что увеличение размеров штрафов станет рычагом влияния на сознание граждан и дополнительным источником финансирования сферы экологии, защиты природных ресурсов, а также сортировки бытовых отходов.