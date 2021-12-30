На Прикарпатті померла працівниця Косівської лікарні, де сталася пожежа. Вона отримала 90% опіків тіла

В обласній клінічній лікарні Івано-Франківська померла медпрацівниця Косівської центральної районної лікарні, де 28 грудня сталася пожежа.

Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

За даними чергового лікаря реанімаційного відділення, жінка 1985 року народження померла о 20:30 в середу, 29 грудня. Під час пожежі вона отримала 90% опіків тіла.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, жінка працювала молодшою медсестрою у Косівській лікарні.