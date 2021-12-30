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На Прикарпатті померла працівниця Косівської лікарні, де сталася пожежа. Вона отримала 90% опіків тіла

Автор:
Катерина Кадакова
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В обласній клінічній лікарні Івано-Франківська померла медпрацівниця Косівської центральної районної лікарні, де 28 грудня сталася пожежа.

Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

За даними чергового лікаря реанімаційного відділення, жінка 1985 року народження померла о 20:30 в середу, 29 грудня. Під час пожежі вона отримала 90% опіків тіла.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, жінка працювала молодшою медсестрою у Косівській лікарні.

  • Пожежа в Косівській центральній районній лікарні сталася ввечері 28 грудня. Займання виникло на першому поверсі в палаті реанімації. Тіла двох загиблих виявили в реанімації, ще двох — в анатомічному відділенні.
  • Також постраждали троє людей — дві жінки і чоловік. Одна з постраждалих померла. Загальна кількість жертв пожежі зросла до чотирьох, ще одна людина померла від коронавірусу.
  • За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа в лікарні сталася через грубе порушення правил пожежної безпеки — один зі співробітників закладу вирішив за традицією поставити заупокійну свічку після смерті одного з пацієнтів від коронавірусу.