На Прикарпатті померла працівниця Косівської лікарні, де сталася пожежа. Вона отримала 90% опіків тіла

В обласній клінічній лікарні Івано-Франківська померла медпрацівниця Косівської центральної районної лікарні, де 28 грудня сталася пожежа.
Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
За даними чергового лікаря реанімаційного відділення, жінка 1985 року народження померла о 20:30 в середу, 29 грудня. Під час пожежі вона отримала 90% опіків тіла.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, жінка працювала молодшою медсестрою у Косівській лікарні.
- Пожежа в Косівській центральній районній лікарні сталася ввечері 28 грудня. Займання виникло на першому поверсі в палаті реанімації. Тіла двох загиблих виявили в реанімації, ще двох — в анатомічному відділенні.
- Також постраждали троє людей — дві жінки і чоловік. Одна з постраждалих померла. Загальна кількість жертв пожежі зросла до чотирьох, ще одна людина померла від коронавірусу.
- За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа в лікарні сталася через грубе порушення правил пожежної безпеки — один зі співробітників закладу вирішив за традицією поставити заупокійну свічку після смерті одного з пацієнтів від коронавірусу.