У лікарні Івано-Франківської області під час вибуху загинули двоє людей

У палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух.

Як повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, загинули двоє людей.

Відомство не уточнило деталі і лише висловило співчуття сімʼям загиблих, додавши, що на місці події працюють рятувальники і 8 бригад екстреної медичної допомоги.

В обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили, що у лікарні була пожежа. Вона виникла на першому поверсі в палаті реанімації і була загашена о 22:00. Загиблих знайшли у вигорілій кімнаті. Ще трьох людей із сусідньої палати вдалося врятувати.

Причини пожежі і вибуху поки що не розголошуються.