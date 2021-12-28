В больнице Ивано-Франковской области при взрыве погибли двое людей

В палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв.

Как сообщает Министерство здравоохранения, погибли двое людей.

Ведомство не уточнило детали и лишь выразило соболезнования семьям погибших, добавив, что на месте происшествия работают спасателей и 8 бригад экстренной медицинской помощи.

В областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в больнице был пожар. Он возник на первом этаже в палате реанимации и был потушен в 22:00. Погибших нашли в выгоревшей комнате. Еще троих людей из соседней палаты удалось спасти.

Причины пожара и взрыва пока не разглашаются.