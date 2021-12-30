На Прикарпатье скончалась сотрудница Косовской больницы, где произошел пожар. Она получила 90% ожогов тела

В областной клинической больнице Ивано-Франковска скончалась сотрудница Косовской центральной районной больницы, где 28 декабря произошел пожар.

Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

По данным дежурного врача реанимационного отделения, женщина 1985 года рождения умерла в 20:30 в среду, 29 декабря. Во время пожара она получил 90% ожогов тела.

Как сообщают местные СМИ, женщина работала младшей медсестрой в Косовской больнице.