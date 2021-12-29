«Заупокойная свеча в перенасыщенной кислородом палате». Спасатели назвали причину пожара в больнице Ивано-Франковской области

Пожар в реанимационном отделении Косовской больницы в Ивано-Франковской области произошел из-за грубого нарушения правил пожарной безопасности.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как выяснилось, в реанимации работали одновременно 5 кислородных концентраторов, поэтому воздух был перенасыщен кислородом. Однако один из сотрудников учреждения решил по традиции поставить заупокойную свечу после смерти одного из пациентов от коронавируса.

«От контакта открытого огня с кислородом в реанимационной палате произошло возгорание. В таких условиях быстрого распространения пожара было не избежать. Погибли три человека», — рассказали в ГСЧС.

В настоящее время врачи борются за жизнь пострадавших во время пожара, два человека находятся в очень тяжелом состоянии.