Бойовики поранили українського військового на Донбасі

Минулої доби бойовики поранили на Донбасі українського військового.
Про це повідомив штаб ООС.
«Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — середньої важкості», — повідомив штаб.
Бойовики обстрілювали позиції Збройних сил з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї поблизу Новолуганського, Трьохізбенки, Новоселівки та Золотого-4.
- Бойовики на Донбасі протягом доби 27 грудня 9 разів обстрілювали українські позиції. Унаслідок обстрілів двоє бійців ЗСУ отримали поранення.
- 22 грудня українська делегація в ТКГ повідомила, що домовилася про поновлення режиму повного припинення вогню на Донбасі. Тоді майже добу не було обстрілів, але вже до кінця дня бойовики порушили перемирʼя.
- Станом на 26 грудня за 2021 рік Збройні сили України втратили вбитими 65 військових. Поранення отримали 238 військовослужбовців. Для порівняння: у 2020 році ЗСУ втратили вбитими 50 людей, але поранених було більше, ніж цього року (338 бійців).