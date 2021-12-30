Боевики ранили украинского военного на Донбассе

За прошедшие сутки боевики ранили на Донбассе украинского военного.
Об этом сообщил штаб ООС.
«В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — средней тяжести», — сообщил штаб.
Боевики обстреливали позиции Вооруженных сил из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вблизи Новолуганского, Трехизбенки, Новоселовки и Золотого-4.
- Боевики на Донбассе 27 декабря 9 раз обстреливали украинские позиции. В результате обстрелов двое бойцов ВСУ получили ранения.
- 22 декабря украинская делегация в ТКГ сообщила, что договорилась о возобновлении режима полного прекращения огня на Донбассе. Тогда почти сутки не было обстрелов, но уже к концу дня боевики нарушили перемирие.
- По состоянию на 26 декабря за 2021 год Вооруженные силы Украины потеряли убитыми 65 военных. Ранения получили 238 военнослужащих. Для сравнения: в 2020 году ВСУ потеряли убитыми 50 человек, но раненых было больше, чем в этом году (338 бойцов).