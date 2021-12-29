Організатор антивакцинаторських протестів Остап Стахів вийшов із психіатричної лікарні

Львівський організатор антивакцинаторських протестів Остап Стахів, якого Служба безпеки підозрює у плануванні захоплення влади, вийшов із обласної психіатричної лікарні.

Як повідомляє «Суспільне» із посиланням на представника прокуратури Львівської області Данила Антощака, у Стахіва закінчився термін судово-психіатричної експертизи, яка тривала 30 днів.

При цьому прокуратура поки що не отримала офіційного висновку експертизи. «Фактично, ця експертиза тільки сьогодні закінчилася», — сказав Антощак.

Сам Стахів підтвердив, що «йде додому» і провів кілька стримів, у тому числі з представниками організації «Права людини», яку він називає «правозахисною».