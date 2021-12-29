Організатор антивакцинаторських протестів Остап Стахів вийшов із психіатричної лікарні

Львівський організатор антивакцинаторських протестів Остап Стахів, якого Служба безпеки підозрює у плануванні захоплення влади, вийшов із обласної психіатричної лікарні.
Як повідомляє «Суспільне» із посиланням на представника прокуратури Львівської області Данила Антощака, у Стахіва закінчився термін судово-психіатричної експертизи, яка тривала 30 днів.
При цьому прокуратура поки що не отримала офіційного висновку експертизи. «Фактично, ця експертиза тільки сьогодні закінчилася», — сказав Антощак.
Сам Стахів підтвердив, що «йде додому» і провів кілька стримів, у тому числі з представниками організації «Права людини», яку він називає «правозахисною».
- 16 листопада Остапу Стахіву оголосили підозру у плануванні захоплення державної влади. За даними СБУ, він збирав зброю, прихильників та діяв у мережі, яка координувалася з Росії.
- 18 листопада Стахіва відправили до СІЗО на 60 діб із можливістю вийти під заставу.
- 30 листопада за Стахіва внесли заставу у 998 800 гривень. Після СІЗО його направили до Львівської обласної психіатричної лікарні для проходження експертизи.