Организатор антивакцинаторских протестов Остап Стахив вышел из психиатрической больницы

Львовский организатор антивакцинаторских протестов Остап Стахив, которого Служба безопасности подозревает в планировании захвата власти, вышел из областной психиатрической больницы.
Как сообщает «Суспільне» со ссылкой на представителя прокуратуры Львовской области Данила Антощака, у Стахива истек срок судебно-психиатрической экспертизы, которая длилась 30 дней.
При этом прокуратура еще не получила официальное заключение экспертизы. «Фактически, эта экспертиза только сегодня закончилась», — сказал Антощак.
Сам Стахив подтвердил, что «идет домой» и провел несколько стримов, в том числе с представителями организация «Права человека», которую он называет «правозащитной».
- 16 ноября Остапу Стахиву объявили подозрение в планировании захвата государственной власти. По данным СБУ, он собирал оружие, сторонников и действовал в сети, которая координировалась из России.
- 18 ноября Стахива отправили в СИЗО на 60 суток с возможностью выйти под залог.
- 30 ноября за Стахива внесли залог в 998 800 гривен. После СИЗО его направили во Львовскую областную психиатрическую больницу для прохождения экспертизы.