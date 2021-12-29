У соратників Порошенка пройшли обшуки. У «Євросолідарності» заявили про репресії

У партії «Європейська солідарність» заявили, що вранці 29 грудня силовики провели обшуки у соратників пʼятого президента Петра Порошенка та кількох представників «Євросолідарності».

Про це на брифінгу заявили нардеп Ірина Геращенко і керівник центрального штабу «ЄС» Олександр Турчинов. Ця ж інформація є і на сайті «ЄС».

За їхніми словами, обшуки пройшли в рамках справи щодо закупівлі вугілля в ОРДЛО. Хто саме їх проводив — вони не повідомили.

«Сьогодні о 07:00 відбулися обшуки у представників нашої партії. Зокрема, обшукували будинок помічника [пʼятого] президента, надзвичайного і повноважного посла Юрія Онищенка, який, до речі, 25 років має дипломатичного стажу, який віддано працював на свою країну. Також ексдепутата Сергія Березенка обшукували сьогодні та інших наших колег», — сказав Турчинов.

На сайті «ЄС» зазначено, що слідчі шукали документи 2014 року, повʼязані із вугіллям, але нічого не знайшли.

Політсила заявила, що «зелена» влада йде на свідому «провокацію, системний тиск, залякування і психологічні тортури». Обшуки розцінюють як спробу «дестабілізувати опозицію та її лідера Петра Порошенка».