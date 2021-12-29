У соратников Порошенко прошли обыски. В «Евросолидарности» заявили о репрессиях

В партии «Европейская солидарность» заявили, что утром 29 декабря силовики провели обыски у соратников пятого президента Петра Порошенко и нескольких представителей «Евросолидарности».

Об этом на брифинге заявили нардеп Ирина Геращенко и руководитель центрального штаба «ЕС» Александр Турчинов. Эта же информация есть и на сайте «ЕС».

По их словам, обыски прошли в рамках дела о закупке угля в ОРДЛО. Кто именно их проводил — они не сообщили.

«Сегодня в 07:00 прошли обыски у представителей нашей партии. В частности, обыскивали дом помощника [пятого] президента, чрезвычайного и полномочного посла Юрия Онищенко, который, кстати, имеет 25 лет дипломатического стажа и преданно работал на свою страну. Также обыскивали сегодня экс-депутата Сергея Березенко и других наших коллег», — сказал Турчинов.

На сайте «ЕС» указано, что следователи искали документы 2014 года, связанные с углем, но ничего не нашли.

Политсила заявила, что «зеленая» власть идет на сознательную «провокацию, системное давление, устрашение и психологические пытки». Обыски расценивают как попытку «дестабилизировать оппозицию и ее лидера Петра Порошенко».