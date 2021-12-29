Розкрадання у Молдові $12 млн на імпорті електроенергії з України: експрезидент Ігор Додон прийшов на допит і отримав статус підозрюваного

Колишній президент Молдови Ігор Додон під час допиту у Генеральній прокуратурі отримав статус підозрюваного у справі про незаконні схеми під час закупівлі електроенергії через компанію Energocom.

Про це він розповів 29 грудня після завершення слідчих дій, повідомляє молдовське видання NewsMaker.

За словами Додона, на допиті йому показали накази, підписані ним як «відповідальним за енергетичний сектор» на посаді міністра економіки.

Також експрезидент Молдови наголосив, що отримав ці обовʼязки за тиждень до подій, які вивчає прокуратура.

Додон зазначив, що не збирається тікати і готовий співпрацювати зі слідством, а також уточнив, що всі фігуранти цієї справи нині мають статус підозрюваних. Водночас він не назвав прізвища інших фігурантів.