Генпрокуратура Молдови розслідує розкрадання $12 млн на імпорті електроенергії з України

Генеральна прокуратура Молдови порушила кримінальну справу про розкрадання державних коштів за допомогою незаконних схем імпорту електроенергії з України.

Про це пише молдовське видання NewsMaker.

У розкраданні близько $12 млн підозрюють представників керівництва компанії Energocom, чиновників Міністерства економіки та інших осіб.

За даними слідства, на початку 2008 року керівництво підприємства Energocom, яке постачає до Молдови електроенергію, у змові з чиновниками Міністерства економіки, Нацагентства регулювання в енергетиці та іншими особами, в тому числі за межами країни, реалізували злочинну схему. Вони необґрунтовано збільшили закупівельну ціну на електроенергію і привласнили різницю в ціні. Таким чином, вони завдали державі збитків $11,9 млн.

Молдавські ЗМІ повідомляють, що в червні суд відновив розслідування контракту на поставку електроенергії, укладеного між Молдовою і Україною в 2008 році. У цій справі повинні фігурувати експрезидент Ігор Додон і бізнесмен Володимир Плахотнюк, оскільки справу завели на підставі журналістського розслідування, що стосувалося обох. За даними розслідування, у 2008 році в Молдові діяла шахрайська схема імпорту електроенергії через підставну компанію.