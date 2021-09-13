Генпрокуратура Молдовы расследует хищение $12 млн на импорте электроэнергии из Украины

Генеральная прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело о хищении государственных средств с помощью незаконных схем импорта электроэнергии из Украины.

Об этом пишет молдовское издание NewsMaker.

В хищении около $12 млн подозревают представителей руководства компании Energocom, чиновников Министерства экономики и других лиц.

По данным следствия, в начале 2008 года руководство предприятия Energocom, поставляющего в Молдову электроэнергию, в сговоре с чиновниками Министерства экономики, Нацагентства регулирования в энергетике (НАРЭ) и другими лицами, в том числе за пределами страны, реализовали преступную схему. Они необоснованно увеличили закупочную цену на электроэнергию и присвоили разницу в цене. Таким образом, они нанесли государству ущерб в $11,9 млн.

Молдавские СМИ сообщают, что в июне суд возобновил расследование контракта на поставку электроэнергии, заключенного между Молдовой и Украиной в 2008 году. В этом деле должны фигурировать экс-президент Игорь Додон и бизнесмен Владимир Плахотнюк, так как дело завели на основании журналистского расследования, касавшегося обоих. По данным расследования, в 2008 году в Молдове действовала мошенническая схема импорта электроэнергии через подставную компанию.