Експрезидента Молдови Ігоря Додона викликали на допит у справі про розкрадання $12 млн на імпорті електроенергії з України

Генеральна прокуратура Молдови викликала колишнього президента Ігоря Додона на допит у відновленій у вересні справі про незаконні схеми під час закупівлі електроенергії в 2008—2009 роках в України через підприємство Energocom.
Про це повідомила представниця Генпрокуратуры Маріана Керпек, пише молдовське видання NewsMaker.
За даними слідства, на початку 2008 року керівництво Energocom, чиновники Міністерства економіки, Нацагентства регулювання в енергетиці та інші особи необґрунтовано збільшили закупівельну ціну на електроенергію та привласнили різницю у ціні, що становила $11 млн 927 тисяч.
За словами Додона, він зараз перебуває за кордоном, тож поки не отримував повістку від Генпрокуратури.
«Якщо надійде, я неодмінно піду. Я скоро повернуся до Кишинева після одноденної робочої поїздки за кордон і дам докладніші коментарі про ситуацію в країні, про те, як погіршується стан справ», — заявив він.
За словами експрезидента Молдови, у справі Energocom проти нього «немає абсолютно нічого сумнівного та компрометувального».
Зазначимо, у цій справі також фігурує бізнесмен Володимир Плахотнюк, оскільки справу завели на підставі журналістського розслідування, що стосувалося обох.
- У жовтні генпрокурора Молдови Олександра Стояногло затримали та відсторонили від посади через відкриття проти нього справи за чотирма статтями Кримінального кодексу: зловживання службовим становищем, перевищення повноважень, пасивна корупція, надання неправдивих свідчень. Згодом його відправили під домашній арешт.
- На початку грудня Стояногло звільнили з-під арешту та перевели під судовий контроль. Одну зі справ проти відстороненого генпрокурора вже передали до суду — перше засідання заплановане на 27 грудня.
- 17 грудня проти Стояногло відкрили ще одну справу — його підозрюють у порушенні недоторканності особистого життя та розкритті даних про кримінальне переслідування.
- Зокрема, слідство підозрює, що Стояногло пов’язаний із ексдепутатом Молдови і мільйонером В’ячеславом Платоном, а також олігархом Володимиром Плахотнюком.