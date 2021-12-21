Экс-президента Молдовы Игоря Додона вызвали на допрос по делу о хищении $12 млн на импорте электроэнергии из Украины

Генеральная прокуратура Молдовы вызвала бывшего президента Игоря Додона на допрос по возобновленному в сентябре делу о незаконных схемах при закупке электроэнергии в 2008—2009 годах у Украины через предприятие Energocom.
Об этом сообщила представитель Генпрокуратуры Мариана Керпек, пишет молдавское издание NewsMaker.
По данным следствия, в начале 2008 года руководство Energocom, чиновники Министерства экономики, Нацагентства регулирования в энергетике и другие лица необоснованно увеличили закупочную цену на электроэнергию и присвоили разницу в цене в $11 млн 927 тысяч.
По словам Додона, он сейчас находится за границей, так что пока не получал повестку от Генпрокуратуры.
«Если поступит, я непременно пойду. Я скоро вернусь в Кишинев после однодневной рабочей поездки за границу и дам более подробные комментарии о ситуации в стране, о том, как ухудшается положение дел», — заявил он.
По словам экс-президента Молдовы, в деле Energocom против него «нет абсолютно ничего сомнительного и компрометирующего».
Отметим, в этом деле также фигурирует бизнесмен Владимир Плахотнюк, поскольку дело возбуждено на основании журналистского расследования, которое касалось обоих.
- В октябре генпрокурора Молдовы Александра Стояногло задержали и отстранили от должности из-за открытия против него дела по четырем статьям Уголовного кодекса: злоупотребление служебным положением, превышение полномочий, пассивная коррупция, предоставление ложных показаний. Впоследствии его отправили под домашний арест.
- В начале декабря Стояногло освободили из-под ареста и перевели под судебный контроль. Одно из дел против отстраненного генпрокурора уже передали в суд — первое заседание запланировано на 27 декабря.
- 17 декабря против Стояногло было открыто еще одно дело — его подозревают в нарушении неприкосновенности личной жизни и раскрытии данных об уголовном преследовании.
- В частности, следствие подозревает, что Стояногло связан с экс-депутатом Молдовы и миллионером Вячеславом Платоном, а также олигархом Владимиром Плахотнюком.