В Молдове отстранили генпрокурора и открыли на него уголовное дело. Чиновника обвиняют в финансовых махинациях

В Молдове отстранили от должности генерального прокурора Александра Стояногло — из-за начатого уголовного производства против него.
Об этом сообщил министр юстиции республики Сергей Литвиненко на своей странице в Facebook.
По его словам, также приостановлены полномочия заместителя генпрокурора.
«Сейчас у нас нет руководства прокуратуры. Хотя закон предусматривает, что Высший совет прокуроров созывает заседание в течение 5 дней после такой ситуации, я считаю необходимым созвать внеочередное заседание сегодня [5 октября], чтобы выбрать и предложить временного генерального прокурора президенту страны», — подчеркнул Литвиненко.
Отметим, ранее депутат от президентской партии «Действие и солидарность» (PAS) Лилиан Карп подал жалобу на Стояногло. Депутат обвинил генпрокурора в причастности к финансовым махинациям.
После этого для проверки Стояногло назначили прокурора Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фуртунэ.
По данным молдовских СМИ, в Генеральной прокуратуре проводят обыски, а самого Стояногло якобы задержали.
Как отмечает NewsMaker, созванное в закрытом режиме внеочередное заседание Высшего совета прокуроров, на котором должны назначить временно исполняющего обязанности генпрокурора, не состоялось из-за отсутствия кворума. Следующее заседание должно состояться завтра, 6 октября.
- Генпрокурора Молдовы Александра Стояногло обвиняют в том, что в 2012 году он, как депутат парламента, внес в закон «О борьбе с отмыванием денег» фразу, которая позволила отмыть через молдовскую банковскую систему деньги по схеме «Ландромат».
- К тому же на жену Стояногло в январе 2021 года переоформили две компании, принадлежащие экс-депутату и миллионеру Вячеславу Платону.
- Кроме этого, Стояногло обвиняют в незаконном отказе прокуратуры от обвинений в адрес Платона.