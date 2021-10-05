В Молдове отстранили генпрокурора и открыли на него уголовное дело. Чиновника обвиняют в финансовых махинациях

В Молдове отстранили от должности генерального прокурора Александра Стояногло — из-за начатого уголовного производства против него.

Об этом сообщил министр юстиции республики Сергей Литвиненко на своей странице в Facebook.

По его словам, также приостановлены полномочия заместителя генпрокурора.

«Сейчас у нас нет руководства прокуратуры. Хотя закон предусматривает, что Высший совет прокуроров созывает заседание в течение 5 дней после такой ситуации, я считаю необходимым созвать внеочередное заседание сегодня [5 октября], чтобы выбрать и предложить временного генерального прокурора президенту страны», — подчеркнул Литвиненко.

Отметим, ранее депутат от президентской партии «Действие и солидарность» (PAS) Лилиан Карп подал жалобу на Стояногло. Депутат обвинил генпрокурора в причастности к финансовым махинациям.

После этого для проверки Стояногло назначили прокурора Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фуртунэ.

По данным молдовских СМИ, в Генеральной прокуратуре проводят обыски, а самого Стояногло якобы задержали.

Как отмечает NewsMaker, созванное в закрытом режиме внеочередное заседание Высшего совета прокуроров, на котором должны назначить временно исполняющего обязанности генпрокурора, не состоялось из-за отсутствия кворума. Следующее заседание должно состояться завтра, 6 октября.