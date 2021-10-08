Подозреваемого в злоупотреблении властью и коррупции генпрокурора Молдовы отправили под домашний арест

В Кишиневе отстраненного от должности генпрокурора Александра Стояногло отправили на месяц под домашний арест.

Соответствующее решение суд Чекан принял 8 октября, сообщает NewsMaker.

В то же время прокуратура ходатайствовала о 30 днях ареста в следственном изоляторе.

Стояногло подозревают в злоупотреблении властью, когда он возглавлял парламентскую комиссию по безопасности (2010—2014 годы).

«Я не согласен с таким решением, так как я невиновен. Я не признаю свою вину ни по одному из выдвинутых обвинений», — сказал отстраненный генпрокурор, выходя из здания суда.

Адвокат Стояногло Василий Гафтон заявил, что будет обжаловать решение суда.

«Мы обжалуем это решение, потому что оно незаконно. Прокурор не предоставил доказательств по предъявленным обвинениям. Доказательства, предоставленные прокурором, — несколько фото и ксерокопии. Эти доказательства не соответствуют требованиям, нормам Уголовно-процессуального кодекса», — сказал он.