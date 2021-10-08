Підозрюваного у зловживанні владою та корупції генпрокурора Молдови відправили під домашній арешт

У Кишиневі відстороненого від посади генпрокурора Олександра Стояногло відправили на місяць під домашній арешт.

Відповідне рішення суд Чекан ухвалив 8 жовтня, повідомляє NewsMaker.

Водночас прокуратура клопотала про 30 днів арешту в слідчому ізоляторі.

Стояногло підозрюють у зловживанні владою, коли він очолював парламентську комісію з безпеки (2010—2014 роки).

«Я не згоден з таким рішенням, бо я не винен. Я не визнаю свою провину за жодним із висунутих звинувачень», — сказав відсторонений генпрокурор, виходячи з будівлі суду.

Адвокат Стояногло Василь Гафтон заявив, що буде оскаржувати рішення суду.

«Ми оскаржимо це рішення, бо воно незаконне. Прокурор не надав доказів за висунутими звинуваченнями. Докази, надані прокурором, — кілька фото і ксерокопії. Ці докази не відповідають вимогам, нормам Кримінально-процесуального кодексу», — сказав він.