Підозрюваного у зловживанні владою та корупції генпрокурора Молдови відправили під домашній арешт

У Кишиневі відстороненого від посади генпрокурора Олександра Стояногло відправили на місяць під домашній арешт.
Відповідне рішення суд Чекан ухвалив 8 жовтня, повідомляє NewsMaker.
Водночас прокуратура клопотала про 30 днів арешту в слідчому ізоляторі.
Стояногло підозрюють у зловживанні владою, коли він очолював парламентську комісію з безпеки (2010—2014 роки).
«Я не згоден з таким рішенням, бо я не винен. Я не визнаю свою провину за жодним із висунутих звинувачень», — сказав відсторонений генпрокурор, виходячи з будівлі суду.
Адвокат Стояногло Василь Гафтон заявив, що буде оскаржувати рішення суду.
«Ми оскаржимо це рішення, бо воно незаконне. Прокурор не надав доказів за висунутими звинуваченнями. Докази, надані прокурором, — кілька фото і ксерокопії. Ці докази не відповідають вимогам, нормам Кримінально-процесуального кодексу», — сказав він.
- Генпрокурор Молдови Стояногло був затриманий 5 жовтня. Того ж дня його відсторонили від посади. Проти Стояногло відкрили справу за чотирма статтями Кримінального кодексу: зловживання службовим становищем, перевищення повноважень, пасивна корупція, надання неправдивих свідчень.
- Зокрема, слідство підозрює, що Стояногло пов’язаний із ексдепутатом Молдови і мільйонером В’ячеславом Платоном.