Хищение в Молдове $12 млн на импорте электроэнергии из Украины: экс-президент Игорь Додон пришел на допрос и получил статус подозреваемого

Бывший президент Молдовы Игорь Додон во время допроса в Генеральной прокуратуре получил статус подозреваемого по делу о незаконных схемах при закупке электроэнергии через компанию Energocom.

Об этом он рассказал 29 декабря после завершения следственных действий, сообщает молдавское издание NewsMaker.

По словам Додона, на допросе ему показали приказы, подписанные им как «ответственным за энергетический сектор» в должности министра экономики.

Экс-президент Молдовы подчеркнул, что получил эти обязанности за неделю до событий, которые изучает прокуратура.

Додон отметил, что не собирается сбегать и готов сотрудничать со следствием, а также уточнил, что все фигуранты этого дела имеют статус подозреваемых. В то же время, он не назвал фамилии других фигурантов.