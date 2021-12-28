МОЗ: В Україні зростає кількість хворих на грип та ГРВІ — вже майже 3 мільйони людей

В Україні наразі на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію захворіли 2,8 мільйона людей, 38% з яких — діти віком до 17 років.

Про це увечері 28 грудня повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Інститут інфекційних хвороб Національної академії медичних наук України вже виявив циркуляцію вірусу грипу A(H3N2) та грипу В.

Ляшко зазначив, що щороку виробники вакцин адаптують свої препарати до штамів грипу, які циркулюють саме у даний період часу, тому вчасна вакцинація захистить від тяжкого перебігу хвороби та її наслідків. Так, наприклад, з початку епідемічного сезону проти грипу вже вакцинували 113 818 людей.