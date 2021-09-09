Moderna оголосила про розробку комбінованої вакцини від коронавірусу та грипу

Американська компанія Moderna заявила, що розробляє однодозову вакцину, яка поєднує в собі бустерну дозу проти COVID-19 й укол проти грипу.
Про це повідомляє Reuters.
«Нашим пріоритетом номер один зараз є виведення на ринок вакцини проти респіраторних захворювань, яку ми плануємо тривалий час адаптувати та оновлювати», — сказав головний виконавчий директор Moderna Стефан Бансель. Компанія обіцяє представити оновлену інформацію про свій асортимент вакцин пізніше.
- Раніше повідомлялося, що в Австралії почалися клінічні випробування нового типу вакцини проти COVID-19, яка буде вводитися в організм за допомогою назального спрея.
- Перед цим Центральний науково-дослідний інститут (ЦНДІ) Міноборони Росії заявив, що розробляє ліки проти коронавірусу у вигляді жувальної гумки.