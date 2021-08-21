Moderna розробила дві мРНК-вакцини від ВІЛ

Компанія Moderna розробила дві мРНК-вакцини від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).

Про це пише CNet.

Інформацію про них вже внесли до реєстру Національного інституту охорони здоровʼя США, їхні клінічні випробування мали початися 19 серпня.

На першому етапі випробування вакцини перевірятимуть на безпечність, а також вимірюватиметься імунна відповідь на них. Якщо вакцини виявляться безпечними, їм буде потрібно пройти додаткове тестування, щоб дослідники могли визначити, наскільки вони ефективні.

Учасниками дослідження будуть дорослі віком від 18 до 50 років, у яких не було діагностовано ВІЛ. Зазначає, що створення ефективної вакцини проти ВІЛ є складним завданням, частково через те, як імунна система людини реагує на ВІЛ в порівнянні з іншими вірусами.

«Вакцини діють як природні «інфекції», стимулюючи нашу імунну систему виробляти антитіла і атакувати вірус. Але на відміну від випадків, коли вона реагує на такі віруси, як віспа або поліомієліт, наша імунна система «сліпа» до ВІЛ», — йдеться в повідомленні.

Видання Popular Science пояснює, що компонент згаданих вакцин проти ВІЛ показав себе багатообіцяючим у попередніх дослідженнях, що спонукало дослідні організації Scripps Research й IAVI співпрацювати з Moderna в питанні розробки мРНК-вакцин. Інший виробник мРНК-вакцини проти COVID-19, Johnson & Johnson, на даний час також тестує вакцину від ВІЛ.

За даними ООН, в 2020 році у світі налічувалося 37,7 мільйона осіб, які живуть з ВІЛ.