Moderna разработала две мРНК-вакцины от ВИЧ

Компания Moderna разработала две мРНК-вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Об этом пишет CNet.

Информацию о них уже внесли в реестр Национального института здравоохранения США, ее клинические испытания должны были начаться 19 августа.

На первом этапе испытания вакцины будет проверяться их безопасность, а также измеряться иммунный ответ. Если вакцины окажутся безопасными, им потребуется пройти дополнительное тестирование, чтобы исследователи могли определить, насколько они эффективны.

Участниками исследования будут взрослые в возрасте от 18 до 50 лет, у которых не был диагностирован ВИЧ. Отмечается, что создание эффективной вакцины против ВИЧ или вируса иммунодефицита человека является сложной задачей, отчасти из-за того, как иммунная система человека реагирует на ВИЧ по сравнению с другими вирусами.

«Вакцины действуют как естественные «инфекции», стимулируя нашу иммунную систему вырабатывать антитела и атаковать вирус. Но в отличие от случаев, когда она реагирует на такие вирусы, как оспа или полиомиелит, наша именная система «слепа» к ВИЧ», — говорится в сообщении.

Издание Popular Science сообщает, что компонент тестируемых вакцин против ВИЧ показал себя многообещающим в более раннем исследовании, что побудило исследовательские организации Scripps Research и IAVI сотрудничать с Moderna в вопросе мРНК-вакцин. Другой производитель вакцины против COVID-19, Johnson&Johnson, в настоящее время также тестирует вакцину от ВИЧ.

По данным ООН, в 2020 году в мире насчитывалось 37,7 миллиона человек, живущих с ВИЧ.